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進出口超預期！ 滬指升1.6％ 重上2800關卡

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
滬指升1.6%，重上2800關卡。圖／路透社資料圖片
滬指升1.6%，重上2800關卡。圖／路透社資料圖片

中國大陸3月進出口超出預期，大陸A股今天收高。上證指數升1.6%，收復2800點，終止兩連跌。股票市場交投活躍，兩市成交合計增逾18%至5893億元(人民幣，下同)。

香港信報財經網，上證指數高開11點後，升幅不斷擴大，以接近全日最高點收市，收報2827點，漲44點或1.59%，成交2236.06億元。

深成指亦高開高走，以全日最高位收市，收報10475點，升252點或2.47%，成交3657.22億元。

滬深300指數報3825點，升72點或1.93%；創業板指數報1985點，升62點或3.24%。

各板塊全線上揚，有色金屬、房地產、化工股升逾2%；金融、石油、煤炭、電力、鋼鐵股升逾1%；水泥股靠穩。

中國大陸海關總署公布，以美元計價，中國大陸3月出口按年下跌6.6%，跌幅小於市場預期下跌13.9%；進口按年下跌0.9%，跌幅亦小於市場預期下跌9.8%。3月貿易順差199億美元。

人民幣 香港 海關

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