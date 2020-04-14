首季中美貿易總額下降18.3% 陸自美進口農產品逆勢增加

中國大陸海關總署14日公布大陸一季度進出口情況。今年1到3月，大陸貨物貿易進出口總值6.57兆（人民幣，下同），比去年同期下降6.4%。其中，中美貿易總額為6680.1億元，下降18.3%。大陸海關總署發言人、統計分析司司長李魁文表示，隨著中美經貿第一階段協議的逐步落地，雙邊經貿出現了一些積極因素，尤其近期部分商品自美進口出現良好勢頭，如大豆、豬肉、棉花等。

據環球網報導，李魁文在國務院新聞辦公室舉行的記者會上指出，今年一季度，中國大陸對美出口4765.5億元，同比下降23.6%；自美進口1914.6億元，下降1.3%。一季度中國對美出口商品主要是機電產品、勞動密集性產品等，此外，同期中國對美出口醫藥材及藥品52.5億元，增長6.3%。

李魁文表示，隨著中美經貿第一階段協議逐步落地，中國自美進口大豆、豬肉、棉花等商品增長迅速。一季度，中國自美進口農產品總額達355.6億元，增長1.1倍，其中進口大豆781.4萬噸，增長2.1倍；進口豬肉218.8億元，16.8萬噸，增長6.4倍；進口棉花12.4萬噸，增長43.5%。