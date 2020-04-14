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任正非退出上海華為技術有限公司董事 引發揣測

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
華為創辦人任正非早前曾說，他原已準備退休，是因美國打壓讓他產生了動力。（取自華為《心聲社區》網站）
華為創辦人任正非早前曾說，他原已準備退休，是因美國打壓讓他產生了動力。（取自華為《心聲社區》網站）

華為全資控股的上海華為技術有限公司近日公告公司人事變更，華為創辦人任正非退出公司董事，前華為總裁孫亞芳卸任公司法定代表人、董事長，由田興普接任。據稱，田興普為原北京華為研究所所長。

另，包括：華為輪值董事長徐直軍、胡厚崑、徐文偉、郭平等高層也退出公司董事，新增董慶陽、陳志東等人。

據《中新經緯》報導，華為官網公布的簡歷顯示，徐直軍、胡厚崑、郭平均為華為副董事長、輪值董事長，分別於1993年、1990年、1988年加入華為。徐文偉為現任華為董事、戰略研究院院長，1991年加入華為研發部。

報導稱，上海華為技術有限公司成立於2001年1月，註冊資本人民幣2億元，由華為技術有限公司全資控股子公司。公司經營範圍包括軟件開發、通信技術領域內的技術服務、程控交換機、傳輸設備、數據通信設備、寬帶多媒體設備、無線通信設備等。

中新經緯指出，華為旗下多家公司高層2019年底起就開始進行調整。2019年11月22日，北京華為數字技術有限公司公告，孫亞芳、任正非、徐文偉、郭平等退出；田興普接任法定代表人、董事長。

2019年12月30日，另一家華為全資控股的子公司、杭州華為企業通信技術有限公司董監事也出現變更，包括：郭平卸任法定代表人、董事長，由田興普接任；另，孟晚舟退出董事，新增董事龐雲光。

去年底接受拉丁美洲與西班牙媒體聯合採訪，在被問到已75歲的他還有什麼樣的動力，繼續在當前複雜環境下引領華為前進時，任正非曾說，「可能因為美國總打壓我們，讓我產生了動力。本來我都準備退休了，然後他打我一下，又讓我留下給公共關係部打工。」

如今上海華為技術有限公司這項高層人事調整，是否有何特殊意涵也引發關注。

上海 北京 公司法

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