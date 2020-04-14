防疫產品因質量問題被退貨 陸商務部停止2公司出口

新冠肺炎疫情持續，歐美國家疫情嚴峻，對醫療及防護物資需求激增。中國大陸近期開始向海外輸出醫療物資，惟部分國家指這些物資出現質量問題或不符合國際標準。大陸商務部13日首次通報稱，有企業因產品質量問題被退貨，決定停止兩間大陸公司防疫用品出口。

據香港01報導，大陸商務部指出，「在防疫用品出口過程中，有的企業因產品質量問題被外方退貨，擾亂防疫用品出口秩序，嚴重影響國家形象。現停止北京啟迪區塊鏈科技發展有限公司、愛寶達科技（深圳）有限公司防疫用品出口。」

報導指，近期由大陸商務部、海關總署、國家藥品監督管理局三部委發布的5號公告提出要規範醫療物資的出口秩序，嚴厲打擊出口不合格的醫療物資的行為。

大陸海關總署綜合業務司司長金海在記者會上指出，5號公告發布以來，在口岸攔截非清單企業生產或者無醫療器械產品註冊證書的醫療物資3300多萬件，其中口罩3165萬個、防護服50.9萬套、新冠病毒檢測試劑118.9萬份、呼吸機677台、紅外測溫儀4.6萬件，對於個別出口企業少報多出、偽報瞞報、夾藏夾帶的行為，海關予以嚴厲查處和曝光。

金海還說，對出口經檢驗不合格商品，或者出口屬於摻雜摻假、以假充真、以次充好的商品，以及以不合格商品冒充合格商品的，海關將採取責令停止出口、沒收違法所得、沒收出口商品、罰款等處罰措施，對構成犯罪的依法追究刑事責任。