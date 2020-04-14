深圳5G網絡 拚8月全覆蓋

深圳市工信局表示，2019年，深圳建成5G基站1.55萬個，實現重點區域5G網絡全覆蓋，按照最新規劃，今年深圳還將新建3萬個5G基站，累計建成4.5萬個，力爭在8月底前實現5G網絡全覆蓋。

作為中國首批5G試點城市，深圳5G建設和創新應用領跑全國。

在深圳地鐵11號線上，25GB的車載數據在短短150秒內便自動完成傳輸，而以前手動拷貝至少需2小時。「借助5G車地設備，列車各項監測數據得以及時分析，進一步提升地鐵運營安全性。」深圳地鐵相關負責人表示。

網速快、延遲低的特性，使得5G的應用場景不只局限於通信領域，而被廣泛應用於各個方面。

在深圳前海深港青年夢工場園區，一輛深圳移動「5G+無人防疫車」正開展無人化、零接觸的園區智慧消毒。據了解，它還可以進行紅外測溫、巡邏監控、物資運輸等工作。

「5G+ 無人防疫車，通過移動5G網絡連接北京遠程操控中心，千里之外實現靈活控制，迅速完成各種指令工作。」深圳移動一名技術人員表示。

依託華為開通的5G基站，武漢火神山醫院上線了首個「遠程會診平台」，這套系統支持1080P的高清畫質，北京的專家可通過遠程視頻連線的方式對病患進行會診；中興通訊攜手武漢大學、湖北移動打造由5G、VR、4K等技術支撐的武漢大學櫻花節遠程直播—「雲賞櫻」，用科技的力量為人民送上一抹春色。

行業專家介紹，5G網絡大規模商用後，將推動智慧城市、智能交通、智能機器人、無人機、智能倉庫、工業自動化等相關領域發展。

深圳市工信局表示，目前深圳正積極推動深港澳信息基礎設施互聯互通和共建共享，協同加快5G網絡協議和標準應用研發，推進新一代移動通信網、下一代互聯網、下一代廣播電視網建設，打造低延時、高可靠、廣覆蓋的灣區互聯網絡。