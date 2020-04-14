江西內陸 獲准設開放型經濟試驗區

大陸國務院今13日發布「國務院關於同意設立江西內陸開放型經濟試驗區的批復」，同意設立江西內陸開放型經濟試驗區（簡稱試驗區），試驗區建設總體方案由國家發展改革委印發。

「內陸開放型經濟試驗區」，是大陸國家批准設立的覆蓋省級全域全業的試驗區。之前已設立寧夏內陸開放型經濟試驗區、貴州內陸開放型經濟試驗區，分別在2012年、2016年批准。

江西省人民政府、國家發展改革委公告，試驗區建設要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持推動高質量發展，堅持以供給側結構性改革為主線，主動融入共建「一帶一路」，積極參與長江經濟帶發展，對接粵港澳大灣區建設、長三角一體化發展，以體制機制改革為重點，挖掘區域合作潛力，推動資源要素自由高效流動，努力走出一條內陸省分雙向高水平開放。

澎湃新聞報導，江西省人民政府要切實加強對試驗區建設的組織領導，完善工作機制，落實工作責任，抓緊編制並落實好具體實施方案，有力有序推進試驗區發展。涉及的重要政策和重大建設項目要按程序報批。

大陸國務院有關部門要按照職能分工，加強對試驗區建設發展的指導，在規畫編制、政策實施、項目布局、體制創新等方面給予積極支持，幫助解決試驗區發展過程中遇到的困難和問題。