三年有成 陝西自貿區秀成績單

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國（陝西）自由貿易試驗區日前舉行建設三周年改革創新成果發布會，陝西自貿試驗區一帶一路沿線國家經濟合作與人文交流不斷深入。2019年，陝西在一帶一路沿線13個國家（地區）投資1.89億美元，佔全省對外投資總額的39%。

中新社報導，陝西自貿試驗區2017年4月1日揭牌，三年來在優化營商環境、加快外向型產業聚集等方面，形成了一系列創新成果。截至2019年底，陝西自貿試驗區新增市場主體57853戶，新增企業註册資本7071.1億元人民幣。

中國（陝西）自由貿易試驗區工作辦公室副主任翟北秦介紹，在深化國際產能合作方面，中歐、中俄等國際合作園區加快建設，中歐產業園聚集了德國博世、法國阿爾斯通等世界500強企業的9個項目。

同時，不斷加強現代農業國際交流合作。上海合作組織農業技術交流培訓示範基地建設加快推進。在美國、哈薩克等國建設了6個現代農業示範園區。依託海外農產品生產基地，建立農業全產業鏈，進口優質農產品，出口國內農機裝備、生產設施。

在美國、以色列等國設立17家離岸創新中心、海外研發中心和科技服務站。聯合38個國家（地區）151所大學組成絲綢之路大學聯盟，成立絲綢之路職教聯盟。依託大陸「17+1」合作平台開展海外辦學，為海外中國企業培養本地化專業人才。

此外，文旅衛生領域國際合作不斷加強。建設文化藝術品保稅展示中心、絲綢之路文化交流中心、絲綢之路文物考古中心，與一帶一路沿線18個國家博物館聯手打造智慧博物館。與澳大利亞等國高校簽署合作協議，招收來自15個國家的128名全日制留學生來陝學習中醫藥學。下一步，陝西自貿試驗區將繼續推進內陸開放新高地建設，構建與一帶一路沿線國家和地區經濟合作和人文交流的重要支點。

自貿試驗區 一帶一路

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