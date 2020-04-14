中亞天然氣輸陸 少於去年同期

中亞天然氣管道新疆霍爾果斯計量站表示，中國首條跨國輸氣管道—中亞天然氣管道今年第一季度向中國輸送進口天然氣逾101億立方米，少於去年同期。 2019年第一季度，中亞天然氣管道向中國輸氣逾115億立方米。

中新社報導，中亞天然氣管道西起土庫曼和烏茲別克邊境，穿越烏茲別克中部和哈薩克南部，經新疆霍爾果斯口岸入境中國，目前實現ABC三線並行，入境後通過霍爾果斯壓氣站與西氣東輸二、三線管道相連，全長1833公里。

最近中亞天然氣管道新疆霍爾果斯計量站的工人們一手抓疫情防控，一手抓安全生產，堅持每天24小時12次巡檢，確保每天輸氣量穩定在1億多立方米。

中亞天然氣管道新疆霍爾果斯計量站站長高揚稱，在疫情防控期間，計量站工作人員全天候24小時對站區進行不間斷常規和專業巡檢，做到疫情防控、安全生產兩不誤，確保計量站安全平穩運行。

中亞天然氣管道實現了中國與中亞五國能源基礎設施的互通合作，從2009年12月投產以來，已安全穩定運行10年，截至2020年3月底，中亞天然氣管道累計向中國輸送進口天然氣達到3072億立方米。