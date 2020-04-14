海南島 加速打造國際旅消中心

清明節期間，受新冠肺炎疫情影響，海南離島免稅購物人數1.99萬人次，同比減少26.00%；但銷售免稅品16.86萬件，同比增長29.34%，銷售金額1.25億元，增長31.58%，免稅購物消費勢頭增長強勁。

新華社報導，離島免稅政策是大陸支持海南發展的一項特殊優惠政策，自2011年落地實施以來，已經成為海南旅遊的一個「金字招牌」。近年來，海南離島免稅政策不斷調整，新增海口、博鰲兩家免稅店，為海南旅遊業提供了新的消費增長點。

2019年，海南省共接待遊客8311.20萬人次，同比增長9.0%，其中入境遊客143.59萬人次，同比增長13.6%，實現旅遊總收入1057.80億元，同比增長11.3%。

作為建設自由貿易試驗區、探索建設中國特色自由貿易港的重要任務和內容，兩年來，海南省不斷創新體制機制，積極培育旅遊消費新業態，加快推動旅遊產業轉型升級、提質增效，在建設具有世界影響力的國際旅遊消費中心道路上大步向前。

截至目前，海南共有各類型的住宿飯店5064家，其中五星級及按五星級標準建設開業的飯店161家；全省A級旅遊景區59家，其中5A級6家。

「目前海南已經培育形成了海洋旅遊、文化旅遊、康養旅遊等10大旅遊產品體系，婚慶旅遊、低空飛行旅遊、房車自駕旅遊等旅遊新業態也在不斷發展。」海南省旅遊和文化廣電體育廳副廳長敖力勇說，通過對標一流、對標國際，海南不斷豐富旅遊產品供給，給國內外遊客更好的體驗、更多的選擇。

敖力勇說，中免集團、中國旅遊集團等8家企業已在海南註冊落戶總部、文旅總部或區域總部，三亞市凱蒂貓主題樂園、美國探索集團等24個旅遊文體產業項目相繼簽約。

海南已建成三亞亞龍灣、海棠灣等9個濱海旅遊度假區和酒店集群，目前正在積極推進觀瀾湖旅遊園區等7大省級旅遊園區建設，建設博鰲樂城國際醫療旅遊先行區、文昌銅鼓嶺國際生態旅遊區等36個重點旅遊度假區。

海南省發改委近期公布的省級重點項目中，百億級以上重點項目有10個，其中海口國際免稅城、美蘭機場二期擴建項目、環島旅遊公路等多個項目涉及海南國際旅遊消費中心建設。

2018年12月，國家發改委印發《海南省建設國際旅遊消費中心的實施方案》，提出到2025年，國際旅遊消費中心基本建成；到2035年，將成為具有全球影響力的旅遊消費目的地。