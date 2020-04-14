汽車產銷回升 發改委：很快回正軌

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸國家發展和改革委員會產業發展司副司長蔡榮華日前在北京表示，今年以來，汽車產業受到新冠肺炎疫情較大衝擊，但在各方共同努力下，產業復工復產已經有效展開，將很快恢復到正常軌道。

蔡榮華表示，受疫情影響，汽車產銷出現大幅下滑。根據行業協會統計，1至2月，中國汽車的產量和銷量同比都下降了40%多。2月產銷量同比下降幅度達到80%。

他指出，隨著全國疫情防控形勢持續向好，生產生活秩序不斷恢復，汽車產銷正在逐步回升。根據監測數據，目前主要的汽車企業已經全面復工，日產量也逐步恢復到去年同期水平的75%以上，從經銷商來看，經銷商訂單恢復到正常水平的65%以上。

蔡榮華表示，大陸不僅是汽車生產大國，也是汽車零部件的生產和出口大國，絕大部分零部件都可以在國內採購配套，但也有極少部分的零部件還需要進口。雖然這段時間海外一些零部件的供應商受到疫情影響暫時停工，但根據行業協會組織的調研情況，目前國內企業進口零部件庫存相對比較充裕。

他表示，此前增加的一部分訂單也正在運輸途中，所以目前整車企業的生產還沒有因為零部件受到影響。未來隨著穩定和促進汽車消費政策效果的不斷顯現，居民生產生活逐步恢復到正常軌道，由於疫情抑制的購車需求將逐步釋放出來，汽車生產和消費循環得以暢通，產業將很快恢復到正常軌道。

蔡榮華指出，中國的產業門類比較齊全，產業之間首尾相連，互為供需，如果汽車產銷量持續下滑，不僅影響到自身，而且也會影響到其他行業的復工復產，甚至最後能影響到整個經濟的平穩運行。

大陸已推出與擴大內需結合在一起，抓緊研究制定拉動消費、擴大有效內需的政策措施。這些政策實施落地後，將進一步鞏固中國新能源汽車的發展成果和優勢，加快老舊汽車報廢更新，暢通二手車流通交易，有效應對疫情的影響，穩定和擴大汽車消費。

大陸商務部消費促進司負責人王斌指出，中國人口基數大，發展潛力足，千人汽車擁有量剛剛超過世界平均水平，與發達國家差距甚遠，未來十年，汽車消費還有非常大的發展空間。

疫情 新冠肺炎 北京

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