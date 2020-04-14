能源汽車充電樁 將再增60萬個

大陸國家發展和改革委員會產業發展司副司長蔡榮華日前在北京表示，至2019年底，大陸新能源汽車充電樁已有122萬個，預計今年還將新增公共樁約20萬個、私人樁超過40萬個。

中新社報導，蔡榮華日前在國務院聯防聯控機制新聞發布會上指出，新能源汽車的發展離不開充電設施的支撐。近幾年，中國積極推進充電設施建設，已經建成全球最大的充電設施網絡。到去年底，全國的充電樁總數已達122萬個，公共樁52萬個、私人樁70萬個。

蔡榮華說，目前新能源汽車充電設施已覆蓋全國404個城市，形成「十縱十橫兩環」充電網絡，基本滿足公共交通、物流運輸、私人出行等領域的充電需要。「去年全年，新能源汽車充電量約為80億度」。

蔡榮華表示，為了促進新能源汽車的發展，大陸將繼續加大充電基礎設施的建設力度：一是結合老舊小區改造等工作，引導相關方聯合開展充電基礎設施的建設運營，支持居民區內多車一樁、臨近車位共享等模式，解決居民區內建樁難的問題。

二是在高速公路、城市和鄉村加快形成適度超前、快充為主、慢充為輔的公共充電網絡，鼓勵換電模式運用示範；三是加強新型充電技術研發。

他說，一些充電設施建設項目已陸續開工。從行業協會摸底調查的情況看，預計今年全年能够完成投資100億元左右，新增公共樁約20萬個，新增私人樁超過40萬個，公共充電站達到4.8萬座。

截至2019年底，中國新能源汽車的保有量超過380萬輛。中國財政部經濟建設司司長孫光奇指出，充電設施仍然是缺點，主要為車多樁少。將研究優化充電設施建設的獎補政策，調動地方加快建設，盡快改變車多樁少的局面，為新能源汽車消費創造良好環境。