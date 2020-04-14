繼上海後 好市多展店蘇州

繼上海後，美國大型超市開市客（好市多）可望再於大陸蘇州展店，開市客貿易有限公司日前以14254.3萬元人民幣的總價拍下了蘇地2020-WG-20號地塊。

中新社報導，蘇州9日出讓的5宗地塊，分為1宗住宅地塊、1宗商住地塊、2宗商服地塊和1宗其他地塊。不同於以往住宅和商住地塊當主角，本次最受矚目的，是1宗以底價成交的商服地塊。

3月10日，蘇州市自然資源和規畫局公布了蘇地網掛號的5宗地塊。在蘇地2020-WG-20號地塊的說明中，明確該地塊應建設一家大型倉儲式超市，賣場經營面積不小於14000平方米，機動車停車位不少於1080個」，且註册資本不少於4億元人民幣。結合此前公開的開市客（蘇州）貿易有限公司的4.22億元人民幣註册資本，外界紛紛猜測該地塊正是未來開市客蘇州店的店址所在。

在9日的土拍中，多日來的傳言終於落地。2020-WG-20號地塊最終由開市客拍下。據地塊所在地蘇州高新區官方介紹，開市客（蘇州）貿易有限公司於2020年1月在該區成立，投資總額12.66億元人民幣，註册資本4.22億元人民幣。未來將建成建築面積5萬多平方米的大型會員制倉儲式超市。

世界500強開市客是全球第二大零售商，總部位於美國西雅圖，年營收1410億美元，在全球12個地區設有超過780家門店，會員量超過9720萬人。這是開市客再度落腳長三角地區。2019年8月27日，開市客中國大陸首店在上海閔行區開業。開業首日由於客流量過大，甚至出現了暫停營業的情況。