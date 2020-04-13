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逢低買時機點到？陶冬：6個月內買是明智的

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
疫情衝擊全球經濟，現在該逢低買還是逃離？瑞士信貸私人銀行亞太區副主席陶冬認為，六個月內買入是明智的。這是建立硬核（核心）資產十年一遇的窗口期。照片／騰訊網
疫情衝擊全球經濟，現在該逢低買還是逃離？瑞士信貸私人銀行亞太區副主席陶冬認為，六個月內買入是明智的。這是建立硬核（核心）資產十年一遇的窗口期。照片／騰訊網

疫情衝擊全球經濟，現在該逢低買還是逃離？瑞士信貸私人銀行亞太區副主席陶冬今（13）表示，六個月內買入風險資產是明智的。這是建立硬核（核心）資產十年一遇的窗口期。

一財網報導，陶冬表示，瑞信有一個全球風險意識指數，當市場情緒躍出2.5個標準方差之外時，市場可能進入狂熱或恐慌狀態。現在已經將近3.5個標準方差。所以，他肯定地表示，六個月內買入是明智的。

「短期內，槓桿一定要控制住。中期內槓桿要跟上，因為將會進入零負利率時代——這是一個顛覆性的時代，一旦進入就出不來。」陶冬說。

中美關係之所以復雜，是因為目前大陸5G技術明顯領先全球，而未來將會是新技術之爭。數據時代正在悄悄降臨，這個時代將在大陸的八至十年裡發生，其他地方則將在十至十二年裡發生。未來將看到更多5G時代的產物。

零負利率時代，該怎麼理財？陶冬指出，大陸央行的降息比其他國家都要慢。但全球化的背景下，任何一個地方不行，都會出現聯動。除了生產，資金也一樣。

陶冬稱，大陸不想在房地產上放鬆，但若經濟起不來，就得放鬆，可能進入零負利率時代。零負利率時代將顛覆常識。以前被教育儲蓄是一種美德，而今天儲蓄將成為一種懲罰。把錢放在銀行裡面，買銀行理財產品，死無葬身之地，因為沒有回報。因此，需要用新的投資邏輯來考慮，未來怎麼理財。

陶冬表示，零負利率時代的到來，使得經濟學的教科書都需要重新改寫。這是前所未遇的時代，想想宏觀思維、投資理念、理財工具、面臨的監管環境和風險偏好，一個全新的時代，在這場疫情中已經悄然降臨。

疫情 陶冬

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