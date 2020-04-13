大陸家電巨頭傳裁員萬人 公司承認形勢嚴峻

新冠肺炎疫情持續三個多月，生產經營困難增加。大陸家電巨頭海信集團多名內部人士向財新網披露，海信已啟動裁員計畫，計畫裁員規模將超過萬人，將於五月底之前全部完成。海信今回應傳聞稱，公司經營形勢嚴峻，確實採取了高管降薪、末位淘汰等措施，但網傳裁員數據不屬實，並未透露具體數據。儘管大陸中央屢次強調「穩就業」，惟大陸失業潮仍現，據大陸國家統計局數據顯示，二月中國城鎮調查失業率攀升至6.2%。

據星島網報導，儘管大陸當局大力推進復工復產，大陸多間企業仍傳出大規模裁員的消息。在疫情衝擊下，全球家電行業需求不振，家電巨頭海信集團深受影響。

財新網引述多名海信集團內部人員透露，四月初集團在發給員工的郵件中就隱晦地提及了裁員一事，「郵件只發給集團中層以上管理人員，希望把裁員負面影響降到最低」。

一名中層管理人員說，「郵件內容比較婉轉，大意是要提高經營效率，降本增效，對人員結構進行優化。」另有研發部門的員工披露，「集團這次裁員的態度比往常更堅決，裁員規模至少1萬人。」

海信今發布澄清公告，指家電行業國內外市場均出現大規模下滑，海信海外業務收入佔集團整體收入超過四成，經營形勢更加嚴峻。 「我們和所有企業一樣，面臨渡過難關、保住數萬名優秀員工飯碗的艱苦挑戰。為此，我們採取高管帶頭降薪、通過末位淘汰加速員工隊伍『優勝劣汰』」。海信還表示，網路已有的關於海信定量裁員的信息，其中數據並不屬實。

早在二月初，美的集團董事長方洪波就發表公開信稱，「今年開局確實格外挑戰，經營風險激增，但今年我們不會因此裁員一人，不會降薪」。另外，格力電器董事長董明珠也曾透露，格力二月份銷售業績損失達200億人民幣，一季度報表一定不好看。

財聯社引述家電行業分析師劉步塵表示，「今年整個家電行業面臨有史以來最嚴峻的一年。廣東部分企業由於海外訂單減少，復工不久就再次放假，也一些小公司倒閉。像海信這樣的大公司裁員，亦釋放出市場低迷的信號」。

去年各月大陸全國城鎮調查失業率保持在5%至5.3%之間。而據大陸國家統計局公佈，二月，中國城鎮新增就業逾100萬人，失業率升至6.2%，31個大城市城鎮調查失業率為5.7%。

大陸中央高度關注就業問題，大陸國家主席習近平二月在北京視察時曾說，政府將對受疫情影響較大企業加大支持力度，防止出現大規模裁員。大陸國務院近月來也在多場會議強調「穩就業」是迫切任務，要求地方政府提供失業保險和津貼，避免大規模裁員。

為保障失業人員基本生活，大陸國務院實施了延長高齡失業人員領取失業保險金期限、階段性實施失業補助金政策、階段性提高價格臨時補貼三項新舉措。