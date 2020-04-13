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上海推在線新經濟 聚焦12大領域

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
在線經濟夯，生鮮電商領域尤其表現尤其突出，叮咚買菜的平均日活增幅為213.5%。照片／第一財經
在線經濟夯，生鮮電商領域尤其表現尤其突出，叮咚買菜的平均日活增幅為213.5%。照片／第一財經

為刺激在線新經濟發展，上海市今（13）舉辦新冠肺炎疫情防控新聞發布會稱，將推行動方案目標聚焦12大發展重點；智慧交互核心技術攻關行動、新型基礎設施支撐行動等六項專項行動。

第一財經報導，上海市經信委發布「上海市促進在線新經濟發展行動方案（2020-2022年）」（下稱行動方案）。確立集聚「100+」創新型企業、推出「100+」應用場景、打造品牌產品、突破關鍵技術等行動目標；聚焦12大發展重點；落實5條保障措施。

在線新經濟是借助人工智慧、5G、互聯網、大數據、區塊鏈等智能交互技術，與現代生產製造、商務金融、文娛消費、教育健康和流通出行等深度融合，具有在線、智能、交互特征的新業態新模式。

上海市經信委主任吳金城在發布會上說，上海作為一個特大型的城市，產業門類齊全、企業創新踊躍，應用場景豐富。另外，制定發布促進在線新經濟發展的「行動方案」，就是這段時期湧現出的好做法加以固化和推廣，打造經濟新場景新動能，助力疫情防控和經濟轉型升級。

行動方案聚焦12大發展重點，分別是無人工廠，工業互聯網，遠程辦公，在線金融，在線文娛，在線展覽展示，生鮮電商零售，無接觸配送，新型移動出行，在線教育，在線研發設計，在線醫療。

這些領域上海已經做多年積累和發展。如在醫療領域，本土企業依圖醫療開發新型冠狀病毒性肺炎智能影像評價系統和小依醫生；在線文娛領域B站月均活躍用戶達1.3億，移動端月均活躍用達1.16億。

生鮮電商領域尤其表現尤其突出，今年春節與去年相比，叮咚買菜的平均日活增幅為213.5%，新增用戶增幅達291.42%，近期整體訂單量增長約80%。

美團買菜上海部分站點訂單增加量超過200%,設立「無接觸配送」貨架，已在上海60多個社區安裝400多個自提貨架。來自上海市商務委的數據顯示，一季度，上海市生鮮電商累計交易額人民幣88億元，年增167%，訂單量增80%。

上海 電商

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