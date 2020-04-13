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日企傳撤離大陸？徐靜波：確有其事 但非整體

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
微信群日前瘋傳日本企業可能考慮將日本需要的部分零部件生產量轉移到日本國內生產加工，將撤離大陸。 路透
微信群日前瘋傳日本企業可能考慮將日本需要的部分零部件生產量轉移到日本國內生產加工，將撤離大陸。 路透

微信群日前瘋傳日本企業可能考慮將日本需要的部分零部件生產量轉移到日本國內生產加工，將撤離大陸。對此，亞洲通訊社社長徐靜波今（13）發文稱，確有其事，但不會將企業整體撤離大陸。

第一財經報導，網路傳出，日本政府出錢支持日本企業撤離中國。對此，徐靜波表示，日本政府確實出錢支持在華日本企業將部分生產據點撤回日本國內或轉移到東南亞地區，但總體上是從產業鏈的角度考慮問題。但是，不會將企業整體撤離大陸。

從疫情背景來看，從1月春節放假，到2月相繼封城，日本在華企業也遭受與大陸企業同樣的命運。尤其是在湖北，本田汽車和日產汽車的大量零部件製造企業和整車組裝線，因為「封城」而關閉。

湖北封城對日企來是一個致命的打擊，徐靜波稱，日本國內的汽車製造工廠有不少零部件是在大陸投資的工廠生產製造的。2月，豐田的九州工廠停2條生產線，日產決定關閉三家國內工廠，原因就是在大陸加工製造的零部件運不到日本來，導致整個產業鏈的斷裂。汽車行業是日本製造業的第一塊招牌，五大車企支撐日本約40%的出口。

日本企業真的會撤離大陸嗎？徐靜波說，不會。日本在海外投資的企業總共有7萬家，其中約3.5萬家是在大陸。新冠肺炎疫情，讓日本企業感悟到「災害風險」。也就是說，雞蛋不能都放在一只籃子裡。因為日本是西方國家中，對大陸產業依存度最高的國家，尤其是電子零部件、電腦零部件、汽車零部件以及相關材料，對大陸的依存度都超過70%。

徐靜波分析，日本在華投資企業已經在大陸形成自己的產業鏈，如果將一些零部件生產企業全部撤回日本國內，勢必對在中國的產品生產與銷售造成影響，甚至會導致成本的上升。因此，讓日本企業整體離開大陸，是不現實，也是不可能的。

日本 封城

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