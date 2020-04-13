外需仍承壓 離岸人民幣今開盤跌逾100點

在岸人民幣兑美元匯率今（13）日開盤跌逾80點，在7.04附近波動；離岸人民幣則跌逾100點，在7.05附近波動。人民幣對美元中間價今調升54個基點，報7.0300。

上證報報導，市場認為，預計第2季大陸經濟率先修復將為人民幣匯率提供有力支撐，不過國際疫情持續蔓延，尚未出現拐點，世界經濟下行風險加劇，不確定因素較多，在外需依然承壓的情況下，人民幣升值空間或將有限。

此外，因美國疫情最為嚴重，經濟重啟緩慢，信用層面的衝擊還沒徹底改善，美元流動性危機也尚未完全解除，市場或有所反復，美元指數高位震盪也將限制人民幣升值空間。伴隨外資流入國內市場，預計第2季總體人民幣匯率穩中有升，不過空間有限，彈性增加。