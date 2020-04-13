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大陸復工困境多 廠家：訂單減少近7成

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸面臨復工困境：工人不足、訂單大減。新華社
大陸面臨復工困境：工人不足、訂單大減。新華社

受新冠肺炎疫情打擊，封城70多天的武漢，上周三解封，有市民為生計，戰戰兢兢冒著可能感染病毒風險復工。另外，雖然大陸2月中陸續復工，但不少廠家面對工人不足、訂單大減等種種問題。

據香港電台報導，廣東一間鞋廠的負責人說，生意減少近7成，即使9成員工已返回崗位，但有一半人要安排停工留職，湖北省員工亦暫時不用回廠。

另一間廣東針織廠的負責人說，當局要求企業向未能上班員工支付基本工資，加上受英國疫情影響，被要求延期出貨到當地，財務因而略受影響。

亦有工廠在復工初期，一度因零組件供應不足影響生產，其後要追回進度，但又面對貨物交收延遲問題。負責人說，工廠接了東京奧運的訂單，但奧運延期一年舉辦，目前要解決貨物積壓等問題。

香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量預計，受疫情影響，中國第一季GDP會較差，目前大陸8成企業已復工，加上當局加速基建投資，相信經濟未來會有改善。

疫情 廣東

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