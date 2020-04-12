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陸企裁員潮 海信集團驚傳裁員萬人坦承形勢嚴峻

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸家電巨頭海信集團承認形勢嚴峻，網傳恐裁員萬人。（新浪微博照片）
大陸家電巨頭海信集團承認形勢嚴峻，網傳恐裁員萬人。（新浪微博照片）

大陸家電巨頭海信集團多名人士向財新網披露，海信已啟動裁員計畫，裁員規模將超過1萬人，將於5月底之前全部完成。海信今日回應稱，公司經營形勢嚴峻，確實採取了高管降薪、末位淘汰等措施，但網傳裁員人數並不屬實，並未透露具體數據。

據星島網，儘管大陸中央屢次強調「穩就業」，惟大陸失業潮仍出現，據大陸國家統計局數據顯示，2月份中國城鎮調查失業率攀升至6.2%。

疫情衝擊下，全球家電行業需求不振，大陸家電巨頭海信集團深受影響。財新網引述多名海信集團內部人員透露，4月初集團在發給員工的郵件中就隱晦地提及了裁員一事，「郵件只發給集團中層以上管理人員，希望把裁員負面影響降到最低」。一名中層管理人員說，「郵件內容比較婉轉，大意是要提高經營效率，降本增效，對人員結構進行優化。」另有研發部門的員工披露，「集團這次裁員的態度比往常更堅決，裁員規模至少1萬人。」

海信今日發布公告，指家電行業國內外市場均出現大規模下滑，海信海外業務收入占集團整體收入超過4成，經營形勢更加嚴峻。 「我們和所有企業一樣，面臨渡過難關、保住數萬名優秀員工飯碗的艱苦挑戰。為此，我們採取高管帶頭降薪、通過末位淘汰加速員工隊伍『優勝劣汰』」。海信還表示，網上已有的關於海信定量裁員的信息，其中數據並不屬實。

財聯社引述家電行業分析師劉步塵表示，「今年整個家電行業面臨有史以來最嚴峻的一年。廣東部分企業由於海外訂單減少，復工不久就再次放假，也一些小公司倒閉。像海信這樣的大公司裁員，亦釋放出市場低迷的信號」。

去年各月大陸全國城鎮調查失業率保持在5%至5.3%之間。而據大陸國家統計局公布，2月份，中國城鎮新增就業逾100萬人，失業率升至6.2%，31個大城市城鎮調查失業率為5.7%。中共當局高度關注就業問題，大陸國家主席習近平2月在北京視察時曾說，政府將對受疫情影響較大企業加大支持力度，防止出現大規模裁員。大陸國務院近月來也在多場會議強調「穩就業」是迫切任務，要求地方政府提供失業保險和津貼，避免大規模裁員。

失業 疫情

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