傳染疫者跳海自殺汙染海水 廣東村民爆搶購食鹽

新冠肺炎疫情持續升高，美國成為重災區，為全球死亡人數最多的國家。大陸近日於網上流傳一段影片，內容指「美國許多新冠患者都跳海自殺」。廣東有村民疑因誤信，以為屍體會汙染海水，故導致食鹽短缺，不少民眾盲目衝到超市搶購食用鹽。

根據觀察者網報導，4月9日，廣東吳川黃坡鎮有一間超市突然爆發搶購潮，不少婦人將貨架上的食鹽全部掃光，不久後店家又再補進一批新貨，民眾隨即又上前瘋搶，馬上就被搶購一空。超市老闆指出，一大袋鹽內有50小包，1小包就足夠一家三口吃上1個月，不明白民眾為何要囤貨這麼多食鹽。

該段影片其後被證實原來為2014年發生在利比亞的難民沈沒事件，有大量的屍體被海浪沖上岸，內容則指稱「美國因為疫情死了很多人，還有不少新冠患者都跳海自殺，屍體漂浮在太平洋，汙染了海水，導致食用鹽無法再生產。」

影片在網上瘋傳，吳川黃坡鎮不少村民信以為真，以為屍體不但汙染海水，更會汙染海鹽製作，因此社會上出現搶鹽現象。

事後當地市場監管局回應此事指出，搶鹽情況確有發生，並已盡快闢謠及監管，同時強調儲備鹽存量夠食用半年以上，呼籲民眾不要恐慌搶購。