德陽東方電機 「燈塔工程」過關

位於四川德陽的東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱「東方電機」）近日傳來好消息，該企業打造的大型清潔高效發電裝備智慧製造數位化車間建設專案，以高分通過大陸工信部驗收，成為行業智慧製造數位化車間建設的「燈塔工程」。

據悉，該項目總投入近2.3億元人民幣，歷時近4年，建設範圍涵蓋線圈分廠、沖剪分廠、發電機分廠等多個生產區域，建成了一個協同製造平台，定子線圈、轉子線圈及定子沖片3個數位化車間，打造數位化試驗、典型件柔性製造、機器人集成應用等多個智慧製造單元，專案綜合應用指標全面超過大陸工信部考核要求。有一線生產管理人員形容，該專案就好比「在電腦上建了一個新的東方電機工廠－數位化孿生工廠」。

數位化車間建成後，生產效率將提高48%，運營成本降低31.9%，產品研製周期縮短30.7%，不良品率降低20%，能源利用率提高57.3%，每年可為企業帶來約1.5億的直接經濟效益。3月投產以來，已為白鶴灘等多個重大水利工程提供發電設備。數位化、智慧化的「未來工廠」，也將推動東方電機完成從傳統製造工廠到數位化智慧製造工廠的華麗轉型。