跨境物流 4月訂單大增

「現在保障跨境物流的暢通，對企業生產、銷售太重要了。」浙江義烏丹均飾品有限公司從事太陽鏡等商品的跨境銷售，公司副總經理胡冰介紹，通過阿里速賣通店舖，3月銷售額相較去年同期增長5倍，主要客戶是來自歐美的個人消費者。

新華社報導，阿里巴巴集團旗下物流平台菜鳥披露，中國到全球的跨境物流、海外倉仍然保持運轉，跨境電商物流訂單已經恢復至疫前水平。受疫情影響，多條跨境物流線路熔斷。菜鳥目前仍然每天將數十萬淘寶、速賣通商家發出的包裹，運往歐洲、北美等全球重點區域，保持出口態勢。

對廣東省東莞市寒武紀智能科技有限公司負責人邱陽勇來說，跨境物流也決定了他能否成功轉型。由於原本就從事醫療器械銷售，邱陽勇將企業部分產能轉化生產口罩，很快打通了口罩供應鏈體系。但是怎麼將口罩發出去成了最大的難題。

受世界疫情影響，跨境物流航運正面臨極大挑戰。據中國民航資源網不完全統計，全球共有60多家航空公司全線停飛。

「這些斷航的客機腹艙，原本承載了不少航空貨運能力。商家現在要積極對接貨機資源，但對企業來說操作很困難。」邱陽勇說，作為中小商家可依託電商平台搭建的物流體系，將貨物順利發往世界各地。

邱陽勇口中的物流網正是由菜鳥搭建的智能物流骨幹網。據介紹，該物流網在全球連接了231個跨境倉庫，遍及東南亞、歐洲、北美、日韓、紐澳等地，並開設有300多條跨境物流專線。

數據顯示，阿里巴巴在今年3、4月兩個月啟用200架次包機，保證中小企業商品運輸不斷航。同時，物流網正在向亞洲、歐洲、非洲、美洲、大洋洲等140多個國家和地區運輸醫療物資。

菜鳥國際跨境物流數據顯示，進入4月後，跨境物流訂單較3月呈現明顯的增長態勢，已逐步恢復到疫情前的日常水平。