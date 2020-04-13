李義平：陸企應向產業鏈上游發展

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國人民大學經濟學院教授、博士生導師李義平11日表示，此次新冠肺炎疫情可能引發貿易保護主義，中國大陸民營企業此時應慎言擴張、以創新向產業鏈上游發展。

中新社報導，李義平當日晚間在一場由中國人民大學經濟學院主辦的網上直播中作以上表述。李義平認為，疫情引起的危機比預想更大，各國很少遇見如此嚴重、突如其來的疫情，將重新反思市場經濟，由此可能引發一系列貿易保護主義浪潮。

他指出，中國大陸改革開放以來，伴隨著國際分工、世界經濟一體化，從事製造的中國大陸民營經濟得到長足發展，但愈來愈依附於產業鏈。當前很多國家訂單減少，處於配套環節的一些中國大陸企業出現無法復產情況，這反映出開拓國內市場的重要性。

2013年，中國大陸提出經濟發展進入新常態，更加注重高質量發展。李義平表示，民營企業要深刻認識疫情帶來的影響。優勝劣汰是市場經濟的規律，新時代的主要特徵是高質量經濟，企業家要認真思考未來走勢。

李義平強調，在當前階段，一般情況下企業應當慎言擴張。他說，很多企業不可避免地出現資金鏈問題，除爭取享受政府提供的救助政策，縮小規模也是迫不得已相對積極的處理辦法，保持核心部分可以積蓄力量。而狀況相對較好的企業則可以考慮向產業鏈上游發展，疫情會形成新的產業形態，需要重視創新。

李義平同時表示，政府和社會要讓經濟「活」起來。疫情蔓延勢頭已經得到初步控制，經濟不應長時間停滯，精準施策是關鍵。他認為，疫情讓各國的經濟受到打擊，此時哪個國家率先重啟，就更有可能獲得發展的先機。

有學者認為，2021年中國經濟將會「報復性」反彈。李義平12日就此受訪時表示，這取決於疫情治理的狀況。即使疫情過去，經濟也有一個「起死回生」的過程，不建議政府採取刺激性政策，違背自然規律的「拔苗助長」很危險。

疫情

延伸閱讀

教廷打破數百年傳統 教宗復活節彌撒採線上直播

陸企人物／羅永浩 即使賣藝也會還債

陸企惡意註冊商標 打名人牌

陸企赴美上市盛況恐不再

相關新聞

急下防疫令 陸51長假難拚經濟

大陸「五一」假期即將到來，考量到疫情可能在長假期間捲土重來，大陸當局日前緊急下令，全國性文藝、體育活動及跨省跨境旅遊暫不恢復，讓十年來最長五一假期旅遊消費效益受影響。

陸加碼補貼 刺激汽車消費

隨著大陸各行業陸續復工復產，汽車產能和銷售逐步恢復，但消費不旺的問題仍突出，包括北京、海南、山西、廣州等多個省市公布政策，擴大汽車消費。

廣東豬肉降價 2019年後首見

據大陸國家統計局廣東調查總隊11日發布數據，廣東3月份CPI同比上漲4.9%，但漲幅比上月回落1.0個百分點；環比下降了1.8%。豬肉環比價格由上月上漲轉為下降8.2%，這也是自2019年豬肉價格進入上行周期來首次出現顯著回落。

廈門港Q1業務 逆勢增長

12日上午9時許，一列由廈門開往莫斯科的X8208次貨物列車在海滄站鳴笛出發。這趟中歐班列由50個滿載電子產品、服裝服飾和約158萬個一次性防疫口罩的40英尺集裝箱車輛組成，經由二連浩特出境，預計15天抵達莫斯科。

李義平：陸企應向產業鏈上游發展

中國人民大學經濟學院教授、博士生導師李義平11日表示，此次新冠肺炎疫情可能引發貿易保護主義，中國大陸民營企業此時應慎言擴張、以創新向產業鏈上游發展。

跨境物流 4月訂單大增

「現在保障跨境物流的暢通，對企業生產、銷售太重要了。」浙江義烏丹均飾品有限公司從事太陽鏡等商品的跨境銷售，公司副總經理胡冰介紹，通過阿里速賣通店舖，3月銷售額相較去年同期增長5倍，主要客戶是來自歐美的個人消費者。

德陽東方電機 「燈塔工程」過關

位於四川德陽的東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱「東方電機」）近日傳來好消息，該企業打造的大型清潔高效發電裝備智慧製造數位化車間建設專案，以高分通過大陸工信部驗收，成為行業智慧製造數位化車間建設的「燈塔工程」。

「八十後」和「80後」 上海金山台商忙復工

春色正好，台資企業上海翔茂集團位於上海金山區亭林鎮的廠區宛如一座大花園。在新冠肺炎疫情關鍵時期，這家台企捐贈大批乳膠手套馳援一線。作為大陸改革開放後首批落戶上海金山的台企之一，翔茂經過了多年轉型升級，已發展成為當地生態環保的先行者。

大陸跨省跨境旅遊 不恢復

大陸「五一」假期即將到來，考量到疫情可能在長假期間捲土重來，大陸中央日前緊急下令，全國性文藝、體育活動及跨省跨境旅遊暫不恢復，讓12年來最長五一假期旅遊消費效益受影響。

北京瞭望／告別雲淡風輕 坐看經濟突變

剛過去的周末， 中國經濟界人士有八面來風之感，好多事突如其來，一時回不過味來，但不再有人關心疫情過後的「新基建」、「大放水」，而是在猜測，要來的是什麼突變。

大陸．資金．對策／疫情期間台商合同履行法律分析

台商應小心由於疫情引發「不可抗力」的法律風險與經濟損失。

崔天凱：對美經貿協議 照進度執行

中國大陸駐美國大使崔天凱表示，中方仍在執行中美第一階段經貿協議內容。儘管過去數周面臨新冠疫情的嚴峻局面，中方還是在努力落實第一階段協議，包括從美國採購農產品，及取消外國公司進入中國金融市場的限制。

熱門新聞

飯後追逐樂極生悲 3歲童筷子插腦險喪命

「武漢日記」方方：極左對我攻擊「跟文革時差不多」

陸企裁員潮 海信集團驚傳裁員萬人坦承形勢嚴峻

製造商撤退中國… 這兩國霸氣說要出搬家費

「鄂州沒什麼多大的官」 市委書記開會直播出來了

人民日報批綠營：「以疫謀獨」不可能得逞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。