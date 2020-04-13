李義平：陸企應向產業鏈上游發展

中國人民大學經濟學院教授、博士生導師李義平11日表示，此次新冠肺炎疫情可能引發貿易保護主義，中國大陸民營企業此時應慎言擴張、以創新向產業鏈上游發展。

中新社報導，李義平當日晚間在一場由中國人民大學經濟學院主辦的網上直播中作以上表述。李義平認為，疫情引起的危機比預想更大，各國很少遇見如此嚴重、突如其來的疫情，將重新反思市場經濟，由此可能引發一系列貿易保護主義浪潮。

他指出，中國大陸改革開放以來，伴隨著國際分工、世界經濟一體化，從事製造的中國大陸民營經濟得到長足發展，但愈來愈依附於產業鏈。當前很多國家訂單減少，處於配套環節的一些中國大陸企業出現無法復產情況，這反映出開拓國內市場的重要性。

2013年，中國大陸提出經濟發展進入新常態，更加注重高質量發展。李義平表示，民營企業要深刻認識疫情帶來的影響。優勝劣汰是市場經濟的規律，新時代的主要特徵是高質量經濟，企業家要認真思考未來走勢。

李義平強調，在當前階段，一般情況下企業應當慎言擴張。他說，很多企業不可避免地出現資金鏈問題，除爭取享受政府提供的救助政策，縮小規模也是迫不得已相對積極的處理辦法，保持核心部分可以積蓄力量。而狀況相對較好的企業則可以考慮向產業鏈上游發展，疫情會形成新的產業形態，需要重視創新。

李義平同時表示，政府和社會要讓經濟「活」起來。疫情蔓延勢頭已經得到初步控制，經濟不應長時間停滯，精準施策是關鍵。他認為，疫情讓各國的經濟受到打擊，此時哪個國家率先重啟，就更有可能獲得發展的先機。

有學者認為，2021年中國經濟將會「報復性」反彈。李義平12日就此受訪時表示，這取決於疫情治理的狀況。即使疫情過去，經濟也有一個「起死回生」的過程，不建議政府採取刺激性政策，違背自然規律的「拔苗助長」很危險。