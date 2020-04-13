廈門港Q1業務 逆勢增長

12日上午9時許，一列由廈門開往莫斯科的X8208次貨物列車在海滄站鳴笛出發。這趟中歐班列由50個滿載電子產品、服裝服飾和約158萬個一次性防疫口罩的40英尺集裝箱車輛組成，經由二連浩特出境，預計15天抵達莫斯科。

新華社報導，在疫情全球蔓延、世界上多數國家港口和航班停運停航的情況下，今年3月中歐班列（廈門）開行33列，運送物資達2958個國際標準箱，貨值1.13億美元，實現逆勢增長。

數據顯示，2020年第一季度，中國鐵路南昌局集團有限公司海滄站累計開行中歐班列67列，載貨6106標箱，貨物價值約2.34億美元；與2019年同期相比，開行列數增長148%，裝運量增長160%。

廈門港口局發布的2020年第一季度廈門港航經濟運行報告顯示，在主要生產指標方面，1月至3月，全港完成集裝箱吞吐量251.68萬標箱，港口生產呈現出良好回升態勢。其中，廈門港「一帶一路」沿線國家和地區的進出口箱量保持較快發展，完成39.04萬標箱，同比增長15.68%。

廈門港務控股集團介紹，一季度，「絲路海運」命名航線在廈門共開行470個航次，完成集裝箱吞吐量43.75萬標箱，比去年同期增長4.87%。此外，廈門港的國際中轉和海鐵聯運業務也表現良好。數據顯示，一季度，廈門港國際中轉完成24.07萬標箱，同比增長19.72%；海鐵聯運完成1萬標箱，同比增長23.12%。

廈門港口管理局表示，一季度，受疫情影響，企業延遲復工，原材料、勞動力等生產要素流通受阻，外貿進出口受到一定影響。廈門港口部門聯合口岸單位和港航企業，持續推動港口降費減負。今年第一季度，廈門港共減免貨物港務費、港口設施保安費和引航費約3962萬元人民幣，預撥扶持資金5000萬元人民幣。