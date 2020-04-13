廣東豬肉降價 2019年後首見

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

據大陸國家統計局廣東調查總隊11日發布數據，廣東3月份CPI同比上漲4.9%，但漲幅比上月回落1.0個百分點；環比下降了1.8%。豬肉環比價格由上月上漲轉為下降8.2%，這也是自2019年豬肉價格進入上行周期來首次出現顯著回落。

中新社報導，為保障疫情存續期間豬肉市場保供穩價，4月3日至5月2日，廣州市發展改革委領軍開展為期30天的鮮豬肉價格調控：以低於市場零售均價10%以上的優惠價格銷售豬肉，澳之星超市龍津店是參與銷售的82家門店之一。工作人員稱，活動以來平均每天能售出三頭生豬左右，銷量增加了20%，客流量增加55%，賣得最好的豬肉品類是上肉和五花肉。

此前春節期間，廣州也分批次以低於市場價10%—15%的優惠價格向市場投放4600噸政府儲備凍豬肉。據廣州市發改委的數據，目前，廣州市生豬日供應量逐步上升，較3月初上升了12.95%；市場豬肉價格逐步回落，平均肉價較春節期間回調20%。

除了通過採取增加政府儲備的凍豬肉的投放等措施加強價格調控，廣東的生豬產能也在恢復，廣東省農業農村廳數據顯示，3月份共屠宰生豬1860101頭，比2月份上升38.08%。

數據顯示，隨著農產品供應逐步增加，鮮菜、畜肉類、禽肉類、水產品、蛋類等主要農產品價格總體均呈回落態勢。扣除食品和能源價格，3月份廣東核心CPI同比漲0.5%。

大陸國家統計局廣東調查總隊表示，2019年下半年以來，廣東核心CPI同比漲幅持續在0.3%—1.8%之間低位運行，表明豬肉價格雖能階段性拉高CPI，但不存在引發全面通脹的風險。隨著豬肉產能的逐步恢復，受疫情推高的食品價格走高的壓力減緩。

廣東 CPI 疫情

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