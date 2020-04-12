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製造商撤退中國… 這兩國霸氣說要出搬家費
新冠肺炎疫情禍及國際經濟，各國開始思考如何分散企業風險避免損及供應鏈。日本9日宣布，將從經濟刺激計畫中撥出2435億日圓（約22億美元），來幫助製造商撤出中國；同日，白宮經濟顧問庫德洛也提出類似看法，提議替美企負擔「搬家費」，協助撤出中國。
德國之聲中文網報導，日本政府規畫額度達1兆美元的經濟復甦方案，以恢復因疫情而中斷的產業鏈，其中的22億美元則運用於協助企業分散風險，調整生產線與布局策略。
報導說，日本經濟學家關辰一表示，部分在中國生產出口商品的日本廠商原本就考慮要遷離中國，如今日本政府頒布補助預算後，肯定會增加企業撤離中國的動力。
報導說，基於減少依賴中國市場的考量，日本政府的未來投資委員會上月曾討論，高附加價值的產品生產遷回日本，其他產品分散至東南亞製造的可能性。
不僅日本另有盤算，另據美國商業雜誌富比世報導，美國企業也將加速撤離中國。報導指出，由於美中貿易戰的因素，美國企業相繼離開中國，疫情的衝擊會有更多企業選擇打包走人。
庫德洛提出「將美國企業撤出中國，返回美國或是到東南亞國家」的想法，建議美國政府可以替美國企業支付百分之百的搬遷費用，包括廠房、設備、IP、結構、翻新等。
但庫德洛表示，要求美國企業回流，並不包括在他目前優先的待辦事項中，「我不想現在就針對中國，可以在一段時間內逐步處理。」不過100%支付美國企業的搬遷費用，會是一個讓美國企業回流的好辦法。
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