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香港旅行社求生 華東五天團…跳樓價99元

世界日報 / 香港新聞組／香港12日電

新冠肺炎疫情延燒，政府一再呼籲市民不要外遊，但香港有旅行社以超低價99元港幣（約12.8美元），推出中國華東五天團搶客。衛生防護中心傳染病處主任張竹君呼籲市民不要掉以輕心，傳染病醫師也再三提醒，決定外遊者要承擔潛在風險，高危人士現不宜外遊。

明報報導，「縱橫遊」旅行社昨日宣布，推出華東五天團，團費低至99元，相當於SARS疫後價一成，預定5月9日出發，已有約10人報名；還有北京團也開放報名，收費同樣低至99元。縱橫遊表示，華東五天團將乘搭國泰港龍航班出發，行程包括蘇杭無錫、西湖遊船、世產藕園、手搖小船漫遊南潯水鄉、夜遊上海灘等，團費149元，配合指定信用卡99元。

縱橫遊表示，SARS後的2003年，華東五天團的團費近千元，而這次新冠疫情爆發前的華東五天團費約900元，形容這次99元團是「蝕住做」（賠本做）。

報導指出，感染及傳染病科專科醫生曾祈殷提醒，乘搭飛機、遊船等有染疫風險，也可能遇到「隱形病人」，加上內地各省人員開始流動，不可單靠疫情分布圖判斷染疫風險，提醒決定外遊人士要承擔潛在風險，「不要有事就指望政府包機」。

另外，旅遊界議員姚思榮則表示，不評論是否過早出團，但出團尚有很多未知數，包括何時通關、通關形式、港府會否延長強制檢疫令等。香港保險專業人員總會會長張偉良建議市民暫不外遊，若返港時要強制隔離14天，不會獲得保險賠償，只有在當地確診及住院才可獲賠償。

香港 疫情 傳染病

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