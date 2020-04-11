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疫情打擊經濟仍能「摘帽」 大陸11個省市區實現脫貧

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
外界關注，中共中央總書記習近平的全面脫貧是否會因為疫情跳票。圖／取自新華社
外界關注，中共中央總書記習近平的全面脫貧是否會因為疫情跳票。圖／取自新華社

儘管新冠肺炎疫情衝擊經濟發展，據陸媒報導，截至本日止大陸有11個省市區實現了貧困縣全部脫貧摘帽。

今年是大陸全面建設小康社會的關鍵年，大陸全面脫貧是今年預定要完成的政策。

陸媒央視新聞報導，今天，吉林省通榆縣等9個貧困縣正式退出貧困縣序列，至此，吉林省所有貧困縣全部脫貧摘帽。

截至4月11日，河北、山西、內蒙古、吉林、黑龍江、河南、湖南、海南、重慶、西藏、陝西等11個省區市，實現了貧困縣全部脫貧摘帽。大陸還剩7個省區的最後52個貧困縣，將在2020年摘帽。

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