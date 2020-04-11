疫情打擊經濟仍能「摘帽」 大陸11個省市區實現脫貧

新冠肺炎疫情觸發新一輪樓市政策密集出爐，大陸有超過30個省市發布利多政策，更多的城市和地區選擇只做不說，即不推出具體政策文件，僅透過住房部門和金融機構口頭傳遞放鬆限購、限貸。

2020-04-11 01:58