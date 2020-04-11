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中海上海總座遭調查 涉嫌與萬科、華潤圍標拿地

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
中海上海公司總經理崔帥。圖/網易新聞
中海上海公司總經理崔帥。圖/網易新聞

日前在上海拿到一塊純住宅用地的中海地產，正陷入一場土地引發的調查之中，華東地產圈消息指出，中海上海公司總經理崔帥，被上海市公安局經偵隊採取刑事強制措施，包括萬科和華潤置地相關拿地人士，也在接受有關部門調查。

第一財經日報報導，接近中海高層的知情人士表示，崔帥事件與上海一個地塊有關，「只是被經偵總隊叫去詢問，事件還在調查中，並沒有定性，還涉及到萬科、華潤置地。」

針對這三家知名房企的調查，主要涉嫌圍標拿地，而相關土地則是上海市虹口區嘉興路街道HK271-01地塊（簡稱「虹口地塊」）。

3月31日，虹口地塊出讓，起拍價人民幣34.3億元，最終中海地產以起拍價成交，平均樓面價每平方公尺人民幣6.3萬，當時市場就有疑惑，認為在上海這個寸土寸金地方，內環內的純住宅用地拍賣，怎會是接近底價成交，而附近豪宅雲集，多數均價超過每平方公尺人民幣10萬。

當日，包括中海、萬科、華潤、招商、綠城、平安等主流公司參與了純住宅用地拍賣。

按照當時的土地出讓規定，通過資格審核的有效申請人數為3人及以上，地塊採用有競價招標方式出讓，有效投標檔若達3到5份，則排名順序前2位元投標人為入圍競標人。

有效投標文件若達6到10份，則排名順序前3位投標人為入圍競標人；若達11份以上，則排名順序前4位投標人為入圍競標人；但通過資格審核的有效申請人數不足3人，直接採用掛牌方式出讓。

所謂排名順序，是根據房企的資格、是否此前拿地等因素進行打分排名，並按照排名決定是否可以參與拿地。

當時中海、萬科和華潤的得分為130分、130分和120分，根據各項「優先原則」下，順位上分別為第一、第二和第三位，這三家均可以參與後續的拍賣環節。

不過進入土地拍賣環節後，則只出現了中海舉牌，萬科和華潤選擇「沉默」。

一位負責土地投資人士表示，關注土地市場的人，都會猜測這裡面有圍標嫌疑，做為上海少有的純住宅項目，華潤、萬科不可能不眼紅，三家公司可能事先有協商，也就是行業所稱的「圍標」。

一家上市房企老總指出，圍標實際上也是目前許多開發商都會採取的策略，一般拿地前各個開發商的總經理都會互相走動，看看要不要一起拿地，進而減低拿地成本，有時候就以一家公司的名義去拿，最後再做股權轉讓即可。

對於涉嫌土地出讓過程中違規情況，上海監管給予低容忍態度，先前有一閩系房企被罰沒收土地保證金以及3年內不得參與上海土地招拍掛的懲罰。

而在3月31日這次的土地出讓中同樣規定，若在交易活動中出現相關違法、違規或違約行為，承擔全部法律責任，並賠償由此產生的損失。

過去幾年，中海地產一直在上海市場頗具影響力，在市區更有多個項目，2020年2月疫情期間，中海就開始大肆拿地，以人民幣14.13億元競得上海普陀區2宗地塊。

上海 人民幣 海地

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