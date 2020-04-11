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武漢拚復工復產 醫護、教師、警察…全面檢測

世界日報 / 中國新聞組／北京11日電
武漢正研究擴大核酸檢測範圍，這幾類人群已全面檢測。 中新社
武漢正研究擴大核酸檢測範圍，這幾類人群已全面檢測。 中新社

隨著全面復工復產，武漢正在加大民生服務行業等重點人群的核酸檢測力度，醫護人員、教師、警察、公共交通工作人員等已全面檢測。此外，武漢當局加緊擴大檢測範圍，社區工作人員、商超人員等與百姓密集接觸的人群都將納入」。

第一財經報導，中共中央政治局常委、國務院總理、中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長李克強9日召開領導小組會議指出，根據檢測能力的增強，抓緊在重點地區擴大核酸檢測和血清抗體檢測範圍，提高檢測率，做好流行病學調查，及時發現感染者，掌握無症狀感染者狀況。

李克強說，檢測做好了做細了，可謂一舉多得。「這樣做也有利於盡早恢復生產生活秩序，放心讓大家復工復產。」

據報導，武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部正在研究相關政策，擴大核酸檢測和血清抗體檢測範圍。

「警察、監獄和養老機構此前已經進行了全員檢測。」一位知情人士稱，目前正在對全市醫護人員、教師和公共交通工作人員實施「全面檢測」，一些機關事業單位也在組織員工自願檢測。

復星國際董事長郭廣昌提議，武漢可通過全面檢測的方式，減少疫情二次爆發的可能性，助力社會盡快恢復正常生產生活。

針對武漢全面檢測，郭廣昌還算了一筆經濟帳：「現在檢測成本人均200人民幣左右，按照武漢1100萬市民來算，全部做一遍需要22億元。聽起來數字不小。但如果不檢測，大家心裡有恐懼，很多企業沒辦法復工復產，服務業更沒人光顧，光一天的損失就達到了60億元。而且，隨著核酸檢測進一步規模化、規範化，成本其實會更低。」

武漢 新冠肺炎

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