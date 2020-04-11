西貝也為漲價道歉：菜品價格回到停業前標準

繼海底撈之後，西貝也為漲價道歉了，西貝餐飲董事長賈國龍11日在官微發文表示，公司確實漲價了，大陸網友意見都收到了，這個時候漲價，不對，從11日開始，所有漲價的外賣、餐廳菜品價格恢復，到2020年1月26日門市停業前的標準。

澎湃新聞報導，賈國龍在發文中還指出，決定5月31日前，在全國59個城市386家西貝門市用餐，可以享受吃人民幣100元，返人民幣50元的優惠，以表誠意，但人民幣50元的返券只能下次使用了，其實公司也挺難的，還希望大家支持生意。

隨後西貝筱面村官微也轉發賈國龍的官微，並表示「對不起大家了」。

西貝莜面村上海及周邊8個城市的18道外賣菜品，先前從2月1日起上漲人民幣1到10元不等；4月6日起，上海12家門市的25道菜品，也上漲人民幣1到10元不等。全國其他374家門店的堂食價格沒變。

有多名大陸網友注意到，日前海底撈悄悄提高了部分菜品的價格，一名北京的消費者在微博曬出菜單，、人均220+，血旺半份從人民幣16元漲到人民幣23元，八小片；半份土豆片人民幣13元，合一片土豆人民幣1.5元，自助調料人民幣10塊錢一位；米飯人民幣7塊錢一碗；小酥肉人民幣50塊錢一盤。」

之後，海底撈方面承認，「受疫情和成本上漲因素的影響，海底撈確實調整了部分菜品價格，整體價格上漲幅度控制在6%。」因此引發廣泛爭議。

4月10日，海底撈火鍋官方微博發布致歉信，表示海底撈門市此次漲價是公司管理層的錯誤決策，傷害了海底撈顧客的利益。對此深感抱歉，自即時起，大陸門市菜品價格恢復到今年1月26日門市停業前標準。