內需回溫 人民幣看升

狼群研究的調查報告指出，愛奇藝透過誇大內容、資產與收購等成本，欺騙審計、會計師和投資人，涉嫌早在2018年初次公開上市（IPO）之前就已經詐欺，並且持續至今。估計愛奇藝誇大2019年收入多達80億至130億人民幣（或佔27%至44%），用戶數也虛增了42%至60%。

2020-04-10 12:27