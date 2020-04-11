內需回溫 人民幣看升
人民幣兌美元中間價昨（10）日升值182個基點，報7.0354。本周以來，人民幣中間價「三升一貶」，累計升值750個基點。機構預計，短期人民幣會在當前7.05-7.1元附近區間震盪。
中新經緯報導，中金宏觀團隊認為，隨著大陸國內疫情得到有效控制、內需開始逐步恢復，大陸與其他經濟體的「增長差」從第2季開始可能逐漸擴大、利差可能保持相對高點。隨著美元荒逐步緩解，人民幣兌美元匯率在基本面支撐下可能出現升值壓力。
東方金誠首席宏觀分析師王青表示，從外部環境看，美國聯準會開啟臨時性回購便利工具以來，國際美元流動性吃緊態勢有所緩解；從大陸國內看，大陸製造業PMI各項指標重返擴張區間，目前全國範圍內復工有序推進，也為人民幣提供支撐。
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