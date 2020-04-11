海底撈化解民怨 不漲價了

大陸知名連鎖火鍋店海底撈早前漲價引發民怨，甚至被認為帶動其他餐飲業者跟進。面對來自消費者與官方的強大壓力。海底撈昨（10）日透過官方微博公開道歉，並將菜品價格調回原價。

海底撈表示，「門市此次漲價是公司管理層的錯誤決策，傷害了海底撈顧客的利益。對此深感抱歉。自即時起，大陸門市菜品價格恢復到今年1月26日門市停業前標準。」

近日有大陸網友在網路曬出在海底撈消費的帳單：「血旺半份從（人民幣）16元漲到23元，八小片；半份土豆片13元，合一片土豆1.5元，自助調料10塊錢一位；米飯7塊錢一碗；小酥肉50塊錢一盤，過分了啊。」

許多大陸民眾稱，「一看價格頓時傻了眼」。價位原本就偏高的海底撈，漲價後人均消費額至少人民幣220元（約新台幣935元），讓很多大陸網友高喊吃不起。

而在海底撈之後，部分餐飲業者也趁勢以各種理由宣布漲價。

受新冠肺炎疫情影響，海底撈大陸門市今年1月26日起全面停業，直到3月12日各家門市才陸續恢復營業。