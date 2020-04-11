30省市推房市利多政策

新冠肺炎疫情觸發新一輪樓市政策密集出爐，大陸有超過30個省市發布利多政策，更多的城市和地區選擇只做不說，即不推出具體政策文件，僅透過住房部門和金融機構口頭傳遞放鬆限購、限貸。

經濟觀察網報導，多年來橫亙在大陸城鄉之間的戶口藩籬，正隨著經濟、社會的發展逐漸被打破。

繼蘇州、廣州、瀋陽、佛山等熱點城市相繼推出人才落戶新政後，南京也於8日宣布放寬人才落戶門檻。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，結合近期大陸各城市發布的人才落戶新政來看，後續各個省會城市的戶籍政策有望進一步調整。

自新冠肺炎疫情爆發以來，已經有超過30個省市發布各類針對房地產市場需求端的利多政策，涉及購房補貼、公積金貸款限制、降低首付、下調按揭利率等措施，部分城市還對原有的限購、限售、限價等措施進行調整。

華北某地財稅系統人士表示，在不違背中央「住房不炒」的前提下，地方政府透過因城施策來緩解財政壓力，是當前形勢下不得已而為之的選擇，除了賣地和賣房，可選擇的增加地方收入的管道不多。

值得注意的是，近期包括廣州、寶雞、駐馬店等六個城市在放鬆限購、限貸政策不久後又撤回。然而，更多的城市和地區選擇只做不說，即不推出具體政策文件，僅透過住房部門和金融機構口頭傳遞放鬆限購、限貸。

據中原地產研究中心的數據顯示，今年以來，大陸全國已有近60個城市發布與人才相關的政策，僅3月就有約20個城市發布各類人才政策，其中大部分都與購房相關。

58安居客房產研究院分院院長張波表示，不可否認，人才政策對於各地房市，尤其是有限購政策的城市的確會發揮加速回暖的作用。北京睿信致成管理諮詢董事總經理郝炬認為，目前中央層面房住不炒的原則沒有改變，各個地方都在試探之中，試探其實是一件好事，在沒有明確指導意見的情況下，地方政府針對市場形勢，結合自身發展實際情況因城施策，進行相應的政策調整。