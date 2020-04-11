陸上月CPI增4.3% 五個月新低

新冠肺炎疫情對需求端的衝擊在通膨數據中顯現，中國大陸3月CPI和PPI均創下五個月來最低；國家統計局昨（10）日發布3月消費者物價指數（CPI）年增4.3%，重回「4」字頭。分析師認為，這顯示3月疫情對通膨的短期衝擊正逐步消退，CPI下行節奏有望進一步加快。

在連續兩個月CPI增幅逾5%之後，大陸3月CPI回落到4.3%，第1季CPI較去年同期上漲4.9%。

數據顯示，3月食品價格上漲18.3%，非食品價格上漲0.7%；消費品價格上漲6.2%，服務價格上漲1.1%。與2月相比，3月CPI下降了1.2%，其中食品價格下降3.8%，非食品價格下降0.4%；消費品價格下降1.7%，服務價格下降0.3%。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟分析，3月的復工復產逐步加快，交通物流也逐漸恢復，保供穩價措施也持續加力。其中食品價格由2月的上漲4.3%下降為3.8%，影響CPI下降約0.9個百分點，是帶動CPI由漲轉降的主要因素。在食品價格中，豬肉價格上漲116.4%，但漲幅已較2月回落18.8個百分點

第一財經引述民生銀行研究院研究員郭曉蓓表示，3月新冠疫情對通膨的短期衝擊逐步消退，對通膨的長期影響逐步顯現。對於接下來的物價走勢，她認為，疫情對總需求的負面作用逐步顯現，導致除醫療用品與服務類以外的價格均面臨回落壓力。

大陸3月的工業生產者物價指數（PPI）年減1.5%，較2月下降1.1個百分點，降幅為2019年10月以來最大。對此，王軍分析，PPI快速回落到負值區間，顯示上游商品再次進入通縮區間，結合前兩個月的數據，經濟進入短衰退基本得到確認。

劉學智表示，PPI的降幅擴大，最根本因素是需求減弱，特別是海外疫情帶來全球工業品的需求減弱，整體預計PPI未來一段時間還會走弱。

雖然疫情衝擊下短期需求降幅將加大，但最近大陸國內逆週期調節政策不斷加碼，二、三、四季在基建發力等因素帶動下，PPI還是有上漲動能。