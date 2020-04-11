天齊董座併購 擅長蛇吞象

大陸天齊鋰業董事長蔣衛平在20多年前，鋰礦還沒在新能源領域廣泛應用，以及當時沒有人看好這個行業下，毅然決然投入，先後透過兩次「蛇吞象」方式，併購兩家國外同業，終於成為大陸鋰業一哥。

天齊鋰業是大陸最大的鋰電新能源核心材料供應商，產品主要是下游的新能源車電池及手機、筆記型電腦等3C數碼消費品電池等。

經濟參考網報導，蔣衛平大學畢業後，先在成都機械廠任技術員，後被調到中國農業機械西南公司任銷售工程師，1997年決定創業。當時「鋰」對很多人還是個陌生的字眼，蔣衛平指出，因就讀工科，發現「鋰」在核爆炸裡起控制速度的作用。「我隱約覺得這個『鋰』前景廣闊，人類利用這個元素的可能性非常大。」

2004年，四川省射洪縣一家地方國企「射洪鋰業」處於破產邊緣，蔣衛平以鋰礦石供應商的身分，透過成都天齊實業集團，將射洪鋰業100%收購，並更名為「天齊鋰業」，2010年在深交所掛牌，市值從上市初期的人民幣40億元，增至目前300億元。2014年天齊鋰業完成對澳洲泰利森的收購，過程中還與另一家美國巨頭公司競爭，當時沒人相信這家小企業能戰勝美國大公司。

蔣衛平指出，「誰都不看好蛇吞象的劇情會真實上演，那是一場驚心動魄的戰役，我把公司的有效資產和自己的家產全部押了上去，背水一戰，沒有退路。」

他表示，當年大陸礦石提鋰廠商使用的鋰精礦90%以上都是從泰利森進口的，若是該礦被美國併購，不論後期如何營運，都是受制於人，大陸整個鋰行業就十分危險，後期新能源汽車戰略的實施，也將受到巨大的制約和挑戰。2015年5月，大陸國務院發布「中國製造2025」，其中戰略性新興產業之一的新能源車產業，成為實現目標的重要載體。

蔣衛平表示，是對可再生清潔能源的利用將改變世界能源格局，其中最關鍵的是能源的儲存問題，而鋰電池就是其中一種，儲能與動力電池行業的發展前景超乎想像。

2018年5月，天齊鋰業公告以每股65美元，收購了智利化工礦業公司23.77%的A類股權，總交易價款約人民幣258.9億元，這次收購對價超過了當時天齊鋰業的總資產，被稱為第二次「蛇吞象」。