銀行老兵 掌陸金所帥印

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導
冀光恒
冀光恒

中國平安旗下陸金所控股4月2日宣布，由冀光恒出任陸金所控股聯席董事長。這位銀行界的老兵如何帶領陸金所加速經營模式及風控體系升級，外界拭目以待。

陸金所控股歷經九年發展，已從最初的單純線上理財平台發展成為涵蓋線上財富管理、普惠金融以及機構金融的金融科技公司，旗下擁有大陸最大的線上數位化財富管理平台。截至2019年12月底，陸金所平台註冊用戶數達4,402萬，較年初增長9.1%。

公開資料顯示，冀光恒今年52歲，畢業於北京大學，擁有經濟學博士學位，曾在中國工商銀行任職長達15年。陸金所評價他是一個年富力強且業績卓越的金融業高管人才。冀光恒在銀行、海內外投資以及大型產業集團等領域深耕多年，擁有卓越的管理經驗和戰略創新能力。業界廣泛評價其雷厲風行、創新進取。

這也是冀光恒1994年以來第四次換工作了。資料顯示，冀光恒於1994年進入中國工商銀行，並在隨後的十幾年內，先後擔任北京分行辦公室主任、長安支行行長，副行長等職務。冀光恒也是當年工行最年輕的分行副行級幹部。2009年經全球招聘，冀光恒成為上海浦東發展銀行總行副行長。根據上海浦東發展銀行發布的財報，冀光恒為六位副行長之一，分管對公業務和辦公室。

冀光恒還曾在上海浦東發展銀行工作過，他擔任上海浦東發展銀行北京分行行長，直到2015年離職，總計在該行任職了七年。

2015年11月，冀光恒成為上海農商銀行董事長。他2017年接受媒體採訪時表示，爭取三到五年讓上海農商銀行上市，不過時至今日，上海農商銀行仍未完成上市目標。沒能等到上海農商銀行上市，冀光恒便已經離開。2019年，這位「銀行老兵」離開銀行業加入寶能集團，擔任集團副董事長、聯席總裁。一年後，冀光恒加入中國平安旗下的陸金所控股。陸金所控股表示，冀光恒將全面負責陸金所控股經營管理、戰略轉型發展。

在多位接觸過冀光恒的金融界人士印象中，他是一個低調、幹練、雷厲風行的管理者，對工作要求極高。據了解，冀光恒本人也坦言，自己的工作風格簡單務實，未來會讓陸金所內部管理更加開放，讓更多員工發揮潛能。據接近平安集團管理層的人士透露，平安選擇冀光恒，是看重他過往非常豐富的金融行業、多元產業集團的經營管理經驗，出色的業務能力和團隊管理能力，讓他脫穎而出。

上海 北京大學

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