亡羊補牢 大陸對醫用口罩等11類物品實施出口檢驗

近期歐美不斷傳出，購自中國大陸的口罩等防疫物資品質有問題，嚴重損害「中國製造」形象。為此，大陸海關總署10日公告，即日起，對醫用口罩、醫用防護衣等11類醫療物資實施出口商品檢驗。

大陸各地駐外單外最近主要工作之一，就是處理歐美國家先後爆出採購自中國大陸的各種醫療物資品質不合格所衍生的問題。

據《赫爾辛基時報》報道，當地時間4月8日，芬蘭國家應急供應署首席執行魯內馬（Tomi Lounema）在記者會上表示，芬蘭從中國訂購的200萬個口罩和23部呼吸機，「不符合歐洲醫院的使用標準」。芬蘭社會事務與衛生部部長法希拉（Kirsi Varhila）稱，此事「令人失望」。

中共芬蘭大使館當日隨即發聲明稱，中國高度重視出口產品質量，正主動聯繫芬蘭採購方，詢問了解相關情況。

在9日大陸外交部例行記者會上，發言人趙立堅對此表示，注意到有關報導。經中方有關部門初步了解，相關物資是由芬蘭通過中間商自行商業採購，並以非醫用口罩名義向中國海關申報出口，中方將進一步核實有關情況，希望外界在事實沒有調查清楚前，不要輕易下結論。

法新社報導，最近幾周，西班牙、荷蘭、土耳其、澳洲等國都相繼退回採購自中國的不合格口罩。荷蘭衛生部則於3月28日宣布，收回已發往醫療機構使用從中國進口的數十萬個口罩，因為這批口罩不符合質量標準。

此外，西班牙、土耳其等國也指稱，從中國購入的新冠病毒測試盒準確率很低。

對於中國製造的各類防疫物資頻頻爆出品質問題，大陸國務院總理李克強9日在中共中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議上就要求，要加強出口產品質量監管，對無法提供由藥監部門發放的產品註冊證書或相關證明的產品不得出口。

大陸海關自10日起實施出口商品檢驗的11類醫療物資分別為：醫用口罩、醫用防護衣、紅外測溫儀、呼吸機、醫用手術帽、醫用護目鏡、醫用手套、醫用鞋套、病員監護器、醫用消毒巾、醫用消毒劑。