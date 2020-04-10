疫情期間漲價引民怨 海底撈道歉、調回原價

大陸知名連鎖火鍋店—海底撈，早前漲價引發民怨，甚至被認為因此帶動其他餐飲業者跟進。面對來自消費者與官方的強大壓力。海底撈10日透過官方微博公開道歉，並將菜品價格調回原價。

海底撈表示表示，「門店此次漲價是公司管理層的錯誤決策，傷害了海底撈顧客的利益。對此深感抱歉。自即時起，中國內地門店菜品價格恢復到今年1月26日門店停業前標準。」 ​​​​

近日有大陸網友在網路曬出在海底撈消費的帳單：「血旺半份從（人民幣）16漲到23元，八小片；半份土豆片13元，合一片土豆1.5元，自助調料10塊錢一位；米飯7塊錢一碗；小酥肉50塊錢一盤，過分了啊。」

許多大陸民眾稱，「一看價格頓時傻了眼」。價位原本就偏高的海底撈，漲價後人均消費額至少人民幣220元（約新台幣935元），讓很多大陸網友高喊吃不起。而在海底撈之後，部分餐飲業者也趁勢以各種理由宣布漲價。

受新冠肺炎疫情影響，海底撈大陸門店今年1月26日起全面停業，直到3月12日各家門店才陸續恢復營業。

海底撈早前發布的2019年年報顯示，去年營收高達人民幣265.56億元，成長56.5%；凈利23.45億元，城長42.4%。但大陸券商中信建投早前發表的報告推估，海底撈今年營收將因疫情損失約人民幣50.4億元，凈利損失約5.8億元。