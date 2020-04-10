奶茶火鍋都漲 但大陸3月物價創近5月新低

奶茶、火鍋都喊漲，但大陸3月物價漲幅卻能踩煞車，據國家統計局今（10）日發布的3月消費者物價指數CPI年漲4.3%，較上月大幅下滑0.9個百分點，創近5月新低 ，重新回到「4區間」。

因疫情持續飆漲的物價，3月漲幅收斂，國家統計局指出，是因為復工復產加快、物流運輸恢復等，導致供應緊張態勢緩解。另外，去年3月豬價大漲基數較高，多種因素疊加下，3月CPI年增漲幅回落，月增漲幅也下降。

累計今年第一季CPI年增上涨4.9%。

從食品價格來看，3月糧食價格與2月持平，豬肉價格則較上月下降6.9%，鮮菜價格下降12.2%，對比來看，2月豬肉與鮮菜價格均上漲超9%。

外界質疑，大陸多地出現搶米囤糧，恐引發糧價上漲。植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平認為，這是市場上出現了恐慌因素，不理性的行為可能導致價格在局部出現上漲，但是漲價不會持續很久。

另外，奶茶、火鍋等紛紛喊漲，連平預測，監管部門和價格管理部門恐將出手進行干預，以避免不理性因素帶來價格波動。

3月物價漲幅趨緩，至於接下來物價走勢是否轉向，中央財經大學中國公共財政與政策研究院院長喬寶雲認為，雖然食品價格整體走弱，但目前尚不能判斷疫情對食品價格的影響已經減小。

同時，隨著消費需求釋放，服務成本提高，導致二季度服務價格上漲。喬寶雲預測，二季度CPI上升的機率反而比較大。

連平則表達了不同觀點。他認為，二季度CPI不會明顯上升，而是在平穩中小幅回落，下半年回落會比較明顯。老百姓對物價上漲的感受不會特別明顯。

據大陸國家統計局統計，3月CPI分項指標中，食品價格年增18.3%，漲幅回落3.6個百分點；比上月也由升轉降，下降3.8%。其中，豬肉、蔬菜、水果等價格比上月明顯回落。

其中，豬肉價格上漲116.4%，漲幅回落18.8個百分點；跟上月相較則出現明顯回落，價格下降6.9%，影響CPI下降約0.36個百分點。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，生豬調運逐步暢通、屠宰企業復工復產、各地陸續加大儲備肉投放力度等，致豬肉價格走低。

國家發展改革委價格司副司長彭紹宗預測，今後一段時間生豬產能穩步恢復，豬肉價格還會進一步再降。

受豬價下降影響，替代肉類價格均下跌。畜肉類價格年漲78%，較上月則下降5.2%。畜肉禽肉中，牛肉、羊肉、雞肉和鴨肉價格漲幅在10.7%—21.7%之間。

另外，受國際原油價格大跌影響，汽油、柴油和液化石油氣價格分別下降9.7%、10.5%和4.3%。服務價格方面，3月居民活動受限，相關服務價格回升較緩。其中，疫情期間出行大幅減少，飛機票價格下降28.5%。旅遊價格與上月持平，年增則上漲8.3%。