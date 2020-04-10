組織架構升級 紫光集團成立雲與智慧事業群

紫光集團9日在官網宣布，集團已進行重大組織架構升級，整合旗下公司的私有雲、公有雲、人工智慧、視頻雲、軟體服務能力，成立「紫光雲與智慧事業群」，由紫光集團聯席總裁兼新華三首席執行官于英濤，出任該事業群總裁。

于英濤表示，「新基建」的加速，為數位經濟創造了有利的條件和巨大的發展契機，市場將進一步擁抱雲與智慧，紫光雲與智慧事業群將合紫光集團雲網板塊之力，實現紫光雲的架構統一、品牌統一、服務統一，提供全棧智慧、全域覆蓋的能力，為服務於百行百業的數位元大腦打造核心引擎。

官網指出，這次是基於紫光雲網板塊的整體發展戰略，在技術、品牌、市場與服務層面全面統一，以全新的「紫光雲」品牌面向市場，傾力發展「雲+智慧」業務。

新成立的紫光雲與智慧事業群，將傾力發展雲+智慧業務，整合紫光集團旗下雲網板塊的新華三集團、紫光雲技術、重慶紫光華山智安科技，以及紫光軟體系統，在私有雲、公有雲、人工智慧、視頻雲、軟體服務等領域的整體能力。

其中新華三集團將原來的雲數產品線和數位化業務部合併，成立「雲與智慧產品線」，將專注於統一的雲、大數據、人工智慧等底層通用技術體系，以及應用生態體系的建設，聯合相關產品線與業務部門，統籌私有雲、公有雲、多雲的技術、產品與解決方案的研發，夯實紫光雲的技術平臺基礎，並指導紫光雲智慧類業務的拓展；

紫光雲技術，是基於新華三雲與智慧產品線的能力，聚焦于智慧城市營運，公有雲研發、營運及銷售，私有雲營運，產業互聯網等業務；

重慶紫光華山智安科技，將專注于視頻智慧解析領域的產品與解決方案研發，深耕紫光雲在相關行業的縱向應用能力；