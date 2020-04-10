創新能量入廣西 吸引海外人才

廣西壯族自治區主席陳武日前在南寧出席廣西科學技術獎勵大會時表示，當地將加快建設海外人才資源庫，吸引全球創新人才匯聚，籌建中國—東盟科技城，打造面向東盟的區域性創新中心。

中新社報導，本次廣西科學技術獎勵大會表彰了2019年度獲得國家科學技術獎、廣西科學技術獎的單位和科技人員。其中獲得2019年度廣西科學技術獎的項目共有157項。

陳武在會上表示，去年以來，廣西產業創新能力有新提升，科技發明創新有新突破，特別是今年，科技為疫情防控作出新貢獻。

廣西科技廳數據顯示，2019年，廣西共資助引進各領域國（境）外專家超過357人次，通過「廣西海外人才資源庫」已收集海外人才信息630條。 為加快促進科技與經濟深度融合，陳武指出，廣西將繼續抓好海外人才資源庫建設和創新青年人才培育，深入實施青年創新創業人才培養計劃，在重大科技項目中設立青年專項，在科研實踐中鍛煉青年人才。政府相關部門也將為科技人員創新提供高效服務，進一步為科研人員放權鬆綁，拓展科研管理綠色通道，大幅減輕參評負擔，讓科研人員有更多時間和精力潛心研究。

在擴大科技開放合作方面，陳武強調，要繼續實施廣西參與一帶一路科技創新行動計劃，建成中國—東盟技術轉移中心曼谷創新中心。扎實推進中國—東盟信息港建設，加快籌建中國—東盟科技城，打造面向東盟的區域性創新中心。 與此同時，廣西還將對接引進國內創新資源，積極與國內頂尖科研院所、高水平大學等單位溝通銜接；深度對接粵港澳大灣區科技創新資源；面向海內外科技創新能力強的地區開展招才引智引技活動，推動人才、企業、研發機構、成果入桂，形成「科技資源入桂」的長效機制。