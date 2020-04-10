海南自貿區 2年來外商數翻倍

最近15個月來，有50萬個市場主體在海南省政務服務中心經海南e登記。海南的商事登記「全省通辦」是率先大陸的創新之舉。

中新社報導，2018年4月，海南全島建設自貿區（港）。兩年來，海南在諸多領域實現零的突破。制度創新是海南自貿區（港）建設的引擎。兩年來，海南發佈六批共71項制度創新案例，涉及行政管理體制改革、知識產權保護、金融、產品交易、人才、機構改革創新、醫療等多個領域，其中多項為全國首創。

以人、物、資金的自由流動為目標，海南實施59國人員入境旅遊免簽政策；洋浦首次實施保稅油品兩倉庫容整合，加快物料流通，今年前兩個月吞吐量出口同比增長75%；海南自由貿易（FT）賬戶體系2019年1月1日上線運行，截至當年底，開立主賬戶1.2萬多戶，發生資金流動超過138億元（人民幣，下同）。

醫療領域的創新令人矚目。國家賦予博鰲樂城國際醫療旅遊先行區多項特殊優惠政策。在國際新藥品、新裝備、新技術方面創造了48個全國第一，成為國際先進醫療器械和創新藥物進入中國市場最重要門戶。

海南聚焦旅遊業、現代服務業和高新技術產業三大主導產業，引進符合中國國情、海南實際、高質量發展要求的產業項目。

外商投資成為海南經濟發展重要力量。兩年來，28家世界500強企業進入海南。去年，海南新設立外商投資企業338家，增長一倍。實際利用外資連續兩年翻一番。德國、加拿大等國家的外商直接投資海南實現突破。拓展國際市場見成效，服務貿易夥伴擴展至123個。

離島免稅購物政策進行第五次調整，是海南旅遊金字招牌。去年消費品成為海南最大宗進口商品，其中免稅品逾132億元，增長近九成。

海南還打造面向太平洋和印度洋的對外開放門戶。去年，海南執飛境外航線超百條，入境遊客142萬人次，同比增逾12%。境外航線網絡覆蓋東盟和歐洲及港澳台地區的59個境外城市，構建起「4小時8小時飛行經濟圈」。

上海財經大學教授，中國自由貿易試驗區協同創新中心首席專家孫元欣表示，海南自貿區是自貿港建設的第一步。兩年來海南開放度和積極進取的整體形象得到大幅度提升。今年海南將推進建設自由貿易港，有望在制度方面進一步突破，實施更高水平的開放。