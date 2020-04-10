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陸國鐵3月發貨3.46億噸
中國國家鐵路集團有限公司表示，國鐵集團統籌推進疫情防控和運輸生產，加強貨運組織，打通上下游產業供應鏈，助力復工復產，貨物發送量實現穩步增長。3月分，全國鐵路貨物發送量完成3.46億噸，日均發送1116萬噸，保持了2月分以來的高位運行狀態，與去年同比持平，與上月環比增長4.5%，為國民經濟正常運行提供了可靠運輸保障。
國鐵集團貨運部主任趙峻表示，鐵路部門堅持一手抓疫情防控，一手抓鐵路安全暢通，加強調度指揮，優化運輸組織，保障重點物資運輸，3月分煤炭日均發送量環比增長5.1%，全國直供電廠存煤可耗天數平均保持在20天以上；主動對接地方政府和企業，了解復工復產安排和運輸需求，按照「一企一策」制定運輸方案，暢通物流供應鏈，幫助企業儘快恢復生產，確保原材料進得來、產品出得去；加強化肥、農藥等春耕物資運輸組織，開闢綠色通道，3月分搶運化肥農藥等春耕物資653萬噸，環比增長40%。
趙峻表示，鐵路部門將持續抓好疫情防控條件下運輸生產，一方面繼續執行減稅降費政策，實施階段性下浮貨運雜費，降低企業物流成本，努力對衝疫情影響，助力企業渡過難關；另一方面繼續深化運輸供給側結構性改革，緊密對接市場需求，優化貨運產品供給，提升服務品質，為完成全年經濟社會發展目標任務作出積極貢獻。
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