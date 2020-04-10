陸國鐵3月發貨3.46億噸

疫情當頭，五一假期該不該放？大陸昨天宣布，今年「五一」連休五天，是十年來最長的五一假期。值得注意的是，大陸4月民宿預訂量已比3月大增3.5倍，預估即將來臨的五一假期將出現「報復性反彈」的旅遊度假需求。

2020-04-09 23:18