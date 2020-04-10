陸製鐵路貨車整車 首運台灣

4月6日，中國中車旗下眉山公司打造的首輛「福」字型大小鐵路礦石漏斗車緩緩離開上海滬東外港，將於近日運抵台灣高雄港，這是大陸首次為台灣製造鐵路貨車整車，也是大陸制動產品首次進入台灣地區市場。

四川經緯網報導， 「福」字型大小鐵路礦石漏斗車是中車眉山公司根據客戶需要特別打造的一款適用於台灣鐵路1067毫米軌距線路運行的鐵路礦石漏斗車，因為車身兩側有著中國傳統「福」字標記而得名，有著鮮明的中國傳統文化印記。2019年，中國中車在國家鐵路「走出去」戰略指引下，不斷推出個性化鐵路貨車產品。

為儘快兌現與客戶簽訂的40輛台灣鐵路貨車銷售合同，中車眉山公司研發、市場部門協同配合對車輛技術、工藝進行反復修改，耐心細緻地為客戶答疑釋惑。

報導稱，為了讓客戶認可公司的製造實力，在完成技術規範評審、方案設計和圖紙審批的基礎上，2019年4月主動提出展開首輛整車試製工作，針對台灣地區鐵路大多地處山區丘陵、線路曲線數量多半徑小的特點，專門研發窄軌徑向轉向架，為客戶提供符合國際鐵路聯盟標準的制動系統，去年6月至11月先後完成相關車輛試驗。

該車適用於裝載散粒狀石灰石或礦石，貨物上裝下卸，可通過自重卸貨、卸貨效率高，可滿足時速100公里運行要求，使用壽命達25年，曲線通過能力強，技術成熟、結構可靠、性能穩定，產品工藝性好，維修方便，提高了客戶鐵路運輸的經濟性。

2020年1月，樣車通過客戶現場檢查，3月26日，在經過客戶驗收後，認可樣車狀況良好、符合台灣鐵路局技術及運行要求，同意發運樣車，首輛「福」字型大小鐵路礦石漏斗車正式下線發往上海，4月6日，車輛經海運正式發往台灣，預計近日將抵達台灣高雄港交客戶運行試用，在客戶認可後中車眉山公司將展開40輛批量生產。