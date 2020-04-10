長沙拚造千億級數字產業園

大陸國家級長沙經濟技術開發區8日與三一集團簽訂戰略合作框架協議，共建星沙區塊鏈產業園，力爭5年內形成千億級數字經濟產業，打造成為中國一流的以區塊鏈技術為特色的綜合性數字經濟產業示範區。

中新社報導，三一集團是全球裝備製造業的領先企業之一，去年成為長沙首個銷售收入破千億元（人民幣，下同）的企業。今年2月，三一重工市值首次超過小松，成為世界工程機械市值第二大企業。該集團孵化的樹根互聯技術有限公司將為產業園提供技術支撐。 此次強強聯手打造的產業園，以三一數字化、智能化轉型昇級的創新旗艦項目三一雲谷為載體，三一雲谷可共享三一全球化的技術及資源體系。產業園總占地面積2160畝，總投資180億元，計劃到2030年聚集3萬名高新創意人才，拓展近100萬平方米新型研發區域，產值過千億元。

「項目落地對推動湖南智能製造、數字化轉型以及數字經濟發展意義重大」。三一集團董事向文波說。

在商務部2019年國家級經開區綜合發展水平考核中，長沙經開區位列第17位，是湖南省唯一躋身全國前20強的園區。去年，園區實現規模工業總產值2426億元、工商稅收155.5億元，已成為中國中部地區工業發展的核心增長極和重要驅動力。

長沙經開區黨工委書記、長沙縣委書記沈裕謀說，希望簽約方高起點構建數字經濟產業生態圈，同時加快推動新型基礎設施建設，打造中國一流的數字經濟示範區、高端人才集聚區和高質量發展樣板區。