中共國台辦：想藉疫情加入世衛組織不會得逞
針對世衛組織秘書長譚德塞宣稱台灣對其種族歧視和人身攻擊，中共國台辦發言人朱鳳蓮九日表示，關於世衛組織涉台問題，大陸已經多次表明立場。民進黨當局「以疫謀獨」不擇手段，對此表示強烈譴責。
中共國台辦九日晚發出新聞稿，朱鳳蓮表示，民進黨不擇手段，惡毒攻擊世衛組織及其負責人，縱容綠營網軍肆意散佈種族歧視言論，對此表示強烈譴責。
朱鳳蓮表示，奉勸民進黨當局立即停止政治操弄，藉疫情破壞一個中國原則和謀求加入世衛組織的圖謀是不會得逞的。
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