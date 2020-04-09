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調查：今年大陸畢業生平均起薪2.5萬 低於預期

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸招聘網調查，2020年應屆生崗位的平均招聘薪資為人民幣5,838元（約新台幣2萬5,220元），低於應屆生的薪資期望人民幣6,139元（約新台幣2萬6,520元）。照片／中國青年網
大陸招聘網調查，2020年應屆生崗位的平均招聘薪資為人民幣5,838元（約新台幣2萬5,220元），低於應屆生的薪資期望人民幣6,139元（約新台幣2萬6,520元）。照片／中國青年網

大陸人力招聘平台BOSS直聘調查報告，2020年應屆生崗位的平均招聘薪資人民幣5,838元（約新台幣2萬5,220元），低於應屆生的薪資期望人民幣6,139元（約新台幣2萬6,520元）。近九成技術類崗位的招聘薪資低於學生期望。

每經網報導，截至今年3月31日，在春招季（2月3日以來）2020年應屆生求職比率較2019年增加56%，但企業對應屆生的招聘需求規模年降22%。

數據顯示，從不同學歷和畢業院校來看，專科應屆生的平均期望薪資與市場價格基本持平，本科以上學歷應屆生的平均期望薪資高於招聘薪資5.2個百分點，碩士及以上學歷應屆生平均期望薪資較招聘薪資高出29.2個百分點，失衡程度較高。

一流大學建設高校應屆生的平均期望薪資達人民幣1萬813元，高於海歸應屆生期望薪資。

在普遍虛高的期望薪資對面，是企業對人才不斷提高的要求。報告數據顯示，2020年春招季，應屆生崗位中明確要求本科及以上學歷的比率為49.5%，較2019年同期高出13個百分點。

此外，雇主對應屆生的抗壓能力、情緒管理能力、責任意識、讀寫表達能力和學習能力尤為看重。學歷水平和知識能力不占優的應屆生在今年春招市場上會面臨較大困難。

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