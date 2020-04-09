樂視網Q1估虧人民幣6.4億

樂視網公司今（9）日發布業績預告，第1季估虧損人民幣1.5億至1.55億元（約新台幣6.4億元），去年同期虧損人民幣1.78億元。

樂視網公告，已經盡力調整經營模式以控制成本，但因大量關聯應收和預付款項無法及時收回等原因，本報告期內依舊虧損。自2019年以來，公司管理層盡力調整經營模式，提升運營效率，控制成本費用，使日常運營成本、CDN費用、人力成本有了大幅下降。

不過，公司受歷史大量關聯應收和預付款項無法及時收回的影響，業務開展持續受阻，整體營收規模持續縮小，融資成本及攤提成本維持在較高水平，造成公司面臨持續虧損的局面。

樂視網稱，公司目前正在積極要求賈躍亭對其造成的上市公司關聯債務問題負責，責成賈躍亭及其關聯方以現金或其所持股權和資產，切實解決其對上市公司構成的實際債務，盡最大可能保障上市公司股東權益，緩解公司資金壓力。

公司將採取包括法律手段在內的一切方式維護股東利益，維持公司持續經營能力。

樂視網存在2020年全年經審計後淨資產為負的風險。樂視網預計2019年虧損約113億元。業績快報稱，導致樂視網業績大幅下降的主要原因包括「百億違規擔保案」以及「大股東及其關聯方債權無法得到償還」等。