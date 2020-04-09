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大陸商務部：3月進出口好轉 紡織服裝短期衝擊大
大陸商務部新聞發言人高峰今（9）日表示，3月大陸進出口好轉，大陸超過76%的外貿重點企業產能恢復率超過70%。部分外貿企業在手訂單延期或取消，新簽訂單受到影響，特別是紡織服裝等消費類行業，短期內衝擊較大。
路透報導，高峰稱，在當前疫情防控持續向好的形勢下，企業復工營業提速擴面，市場消費觸底回升、穩步趨好。大陸海關總署將在4月14日發布3月及第1季外貿進出口數據。由於外部需求銳減、不少外貿企業存在訂單取消問題，市場對此高度關注。
據大陸海關統計，今年前兩月，大陸貨物貿易進出口總值人民幣4.12兆元，年降9.6%。其中，出口2.04兆元，降15.9%；進口2.08兆元，下降2.4%。
他稱，將加強與大陸國家和地區的宏觀經濟政策協調，進一步提升通關和物流便利化水平，保障核心零部件、原材料以及研發、生產、測試設備等進口通道順暢。
高峰表示，中方願意盡己所能為受疫情影響的有需要的國家、地區和人民提供力所能及的醫療物資支持。願意與各國和相關國際組織共同攜手，深化疫情防控國際合作。
高峰指出，隨著疫情防控形勢好轉，今年清明小長假期間，大陸生活必需品市場供應充足，運行總體平穩，市場人氣逐步集聚，消費市場穩步回升。居民外出購物顯著增多，市場銷售較節前明顯增長。
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